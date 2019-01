Honderdduizend gepensioneerden gaan erop vooruit Dieter Dujardin

30 januari 2019

05u00 7 Voor zo'n 100.000 gepensioneerden komt een verhoging van de pensioenen voortaan ook echt neer op extra netto-inkomen. Dat was in het verleden weleens anders. Het parlement heeft nu echter een akkoord bereikt om komaf te maken met de beruchte pensioenval.

Het probleem van de pensioenval ontstond al zowat 30 jaar geleden. Door complexe fiscale regels kon een verhoging van het brutopensioen - door bijvoorbeeld een indexering - resulteren in een lager nettobedrag. Dat komt onder meer omdat de pensioenen tot 15.600 euro bruto per jaar niet belast worden, in tegenstelling tot hogere uitkeringen. Ook mensen met een laag pensioen die bijklussen konden fiscaal afgestraft worden. En dat staat haaks op het beleid van de gewezen Zweedse regering, die 65-plussers net de mogelijkheid gaf om onbeperkt bij te verdienen.

Vorig jaar werd het probleem al deels opgelost. Door een bijsturing van de regels rond belastingvermindering kon een hoger brutopensioen niet langer tot een lager netto-inkomen leiden. Maar dat betekende niet per se dat de gepensioneerde er beter van werd: het hogere inkomen kon nog altijd volledig wegbelast worden. Een wetsontwerp van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zou daar vorig najaar verandering in brengen in het kader van de arbeidsdeal, maar doordat de regering-Michel viel, kwam het niet tot een stemming. Met enkele maanden uitstel hebben de gewezen regeringspartners MR, CD&V, Open Vld en N-VA nu dan toch een akkoord gesloten in het parlement. "Dit is een oplossing die ongeveer 100.000 gepensioneerden ten goede komt", zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren.