Honderd transitvluchtelingen per week opgepakt in West-Vlaanderen

22 maart 2018

Tot 20 maart zijn er al 1.101 vluchtelingen opgepakt in West-Vlaanderen, een honderdtal per week. Daarmee blijft de situatie onder controle. Dat zei gouverneur Carl Decaluwé in de provincieraad.