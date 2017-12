Honderd miljoen Vlaams geld voor spoorinvesteringen LB

07u42

Bron: Belga 0 Photo News Er is een akkoord tussen de Vlaamse meerderheidspartijen om 100 miljoen euro vrij te maken voor de cofinanciering van de federale spoorinvesteringen. Dat geld komt bij de 371 miljoen euro die door het federale niveau uitgetrokken is voor het Vlaamse luik van het meerjareninvesteringsplan 2018-2022 van de NMBS, bericht Het Belang van Limburg.

De 100 miljoen euro moet dienen om de 11 spoorprioriteiten die Vlaanderen heeft vastgelegd versneld uit te voeren. Van de federale enveloppe van 371 miljoen euro gaat er 221 miljoen naar die Vlaamse prioriteiten. Daar doet het Vlaamse Gewest zelf nog eens 100 miljoen bij.

Elf projecten

Het is de eerste keer dat Vlaanderen zo breed mee investeert in de federale spoorwegen. In het verleden gebeurde dat eenmalig, met de financiering van de Liefkenshoekspoortunnel, maar nu gaat het om een brede investeringsoperatie in elf projecten verspreid over het hele gewest.