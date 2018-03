Honderd 'extremisten' per maand onderschept in Zaventem

22 maart 2018

Honderd per maand of meer dan drie per dag. Dat is het aantal mensen dat maandelijks 'gevat' wordt op de luchthaven van Zaventem en die gelinkt worden aan radicalisme, extremisme of terrorisme. "Dankzij het harde werk van onze politie én de investeringen in technologie, is onze luchthaven nu veel veiliger dan toen", zegt het kabinet Jambon (N-VA) vandaag in Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.