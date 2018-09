Honden van Marieke Vervoort vermist: "Kijken jullie mee uit aub?" Tom Van De Weyer

10 september 2018

16u33

Bron: Facebook 0 De honden van rolstoelatlete Marieke Vervoort zijn vermist sinds vanmorgen. De labradors Zenn en Mazzel zijn samen weggelopen uit de woning van Marieke in Diest. Hoe dat gebeurde, is niet duidelijk.

De rolstoelatlete is er het hart van in. Ze plaatste een foto van Zenn en Mazzel op Facebook, met de vraag 'Kijken jullie mee uit aub?'. Zenn is al jaren de onafscheidelijke begeleidingshond van Marieke. Sinds een half jaar had hij er een maatje bij gekregen, de donkere Mazzel. Op sociale media wordt de oproep massaal gedeeld. Intussen werd de verdwijning gemeld bij de site Lost Dogzzz.