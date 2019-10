Honden van Marieke Vervoort verhuizen naar begeleidster en familie: “Wat een droomkoppel” FT

23 oktober 2019

15u24

Bron: Eigen berichtgeving 44 Zenn en Mazzel, heten ze. Nadat ze jarenlang de trouwe viervoeters waren van Marieke ‘Wielemie’ Vervoort (40) blijven ze na haar dood alleen achter. Alhoewel: Marieke had voor een oplossing gezorgd. Zenn verhuist naar haar vaste begeleidster om van z'n pensioen te genieten, familie van Marieke vangt Mazzel op.

Marieke had twee viervoeters, hulphonden Zenn en Mazzel. Beiden hielpen haar bij dagdagelijkse taken. “Marieke kreeg Zenn in 2008 cadeau - hij was toen vier maanden oud”, vertelt Gerrit Martens, voorzitter van Canisha vzw, de school die de hond van Marieke dus pas achteraf opleidde tot assistentiehond. “Al is dat eigenlijk geen gangbare praktijk. Normaal is het omgekeerd, maar Marieke en Zenn waren een echt droomkoppel.” Goed een jaar later, in 2009, werd Zenn officieel Mariekes hulphond. “Toen ze Zenn kreeg, was ze er nog niet zo slecht aan toe”, vervolgt Gerrit.

Sinds begin dit jaar is de hond met pensioen - ze is 11 jaar oud. “Ze kreeg wat last aan de heupen waardoor ze niet alle taken meer naar behoren kon uitvoeren”, zegt Gerrit. “Marieke stelde me voor dat ze een nieuwe pup zou kopen - Mazzel - om die zelf op te leiden tot nieuwe hulphond.” In 2009 werd de wet voor assistentiehonden strenger gemaakt en heeft een hulpbehoevende slechts recht op één hulphond die officieel door een van de vijftien scholen in ons land erkend is. “Mazzel is dus volgens de letter van de wet geen assistentiehond, maar daar had Marieke geen problemen mee: hij hielp haar ook.”

De laatste maanden voor haar dood had Gerrit vaak contact met Marieke. “Ik sprak met haar over wat er met hen zou gebeuren als ze er niet meer was. En ik gaf haar toen een aantal adviezen. Zonder mijn mening op te dringen, want ik was ervan overtuigd dat Marieke perfect wist wat ze wilde voor Zenn en Mazzel. Ze zou er altijd voor gezorgd hebben dat ze een nieuwe, goede thuis hadden.” De familie van Marieke laat weten dat Zenn verhuist naar haar begeleidster en vriendin, de vrouw die Wielemie jarenlang geholpen heeft en af en toe al op haar hond lette - als in een soort co-ouderschap. Mazzel gaat naar familie - allicht Mariekes mama.