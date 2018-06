Honden achtergelaten in oververhitte wagen op parking Hengelhoef MMM

26 juni 2018

18u40

Bron: eigen berichtgeving, belga 0

De politie heeft deze namiddag twee honden in beslag genomen die in een oververhitte bestelwagen op de parking van Hengelhoef in Houthalen-Helchteren aan hun lot waren overgelaten. De brandweer bevrijdde de golden retriever en de dalmatiër. De politie spoort de eigenaar op. De man of vrouw krijgt een proces-verbaal wegens een inbreuk op de dierenwelzijnswet.

De honden zaten al enige tijd in de bestelwagen. Er bekommerde zich blijkbaar niemand om de dieren. Na de inbeslagname door de politie kwam het dierenasiel van Genk de honden ophalen.