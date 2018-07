Hond uit hete auto gehaald in Merksem mvdb

13 juli 2018

15u16

Bron: ATV 31 De Antwerpse brandweer heeft donderdag in de districtsgemeente Merksem een hond uit een gesloten wagen gehaald. Een voorbijganger had aan de Winkelstap de auto met de viervoeter opgemerkt en waarschuwde de politie. De brandweer kon zonder het portier te beschadigen de auto openen en de hond bevrijden.

De spuitgasten gaven het beestje meteen water te drinken. In de auto was geen drinken voorhanden. Een klein uurtje na de oproep arriveerde het baasje van de hond. Zij verklaarde dat ze de wagen in de schaduw had geparkeerd. Ze had er wellicht geen rekening mee gehouden dat de zon zou draaien, schrijft de regionale nieuwszender ATV.



De vrouw kreeg van de brandweer te horen dat de temperatuur in een geparkeerde wagen erg snel kan oplopen. Ook deze zomer overleefden enkele honden een snikhete wagen niet. Na een tijdje was de hond gerecupereerd en konden het baasje en haar hond vertrekken.