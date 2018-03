Hond overleden na zware verwaarlozing: geen eten en hok vol uitwerpselen

Marco Mariotti

21 maart 2018

16u43

Bron: eigen berichtgeving

14

In Limburg is vanochtend een hond overleden aan de gevolgen van zware verwaarlozing. Het dier werd dinsdagavond ontdekt in de Springstraat in Houthalen-Helchteren. De hond was er erg slecht aan toe, was veel te mager en had geen voedsel ter beschikking.