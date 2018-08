Hond drinkt zoutzuur tijdens wandeling en overlijdt, politie onderzoekt link met drugsafval

Marco Mariotti

27 augustus 2018

17u09

Bron: eigen berichtgeving

In Genk is een wandeling met de hond in de buurt van de Stiemerbeek fataal afgelopen. Het baasje merkte dat de hond onwel werd na het drinken uit een plas. Vrij snel braakte het dier bloed en werd het met spoed naar een dierenarts gebracht. Daar stierf de hond. Ook de poten bleken verbrand.