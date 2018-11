Hond doodgereden, baasje gewond: bestelwagen rijdt gewoon door Hans Verbeke

07 november 2018

19u10

Bron: Eigen berichtgeving 450 Zes jaar konden Dieter Calmeyn (33) en zijn partner genieten van hun labrador, maar woensdagochtend werd het dier doodgereden. Dat gebeurde toen Dieter de hond uitliet. “Ook ik werd gegrepen”, zegt de man. “Maar de aanrijder pleegde vluchtmisdrijf, in zijn bestelwagen.” Vanavond meldde de man zich bij de politie van Roeselare.

Dieter Calmeyn laat elke morgen en avond de negen jaar oude labrador uit die hij en zijn partner Peggy Kruydt (37) zes jaar geleden in huis namen. Maar om 6.50 uur liep het verkeerd. Toen Dieter met Bina op het zebrapad de weg dwarste, werden de twee op het kruispunt van de Zeger Malfaitstraat met de Lekkensstraat in Rumbeke aangereden. “Uit de bocht zag ik plots tegen hoge snelheid twee koplampen op ons afkomen”, vertelt de man. “Het volgende ogenblik lag ik tegen de grond. Bina werd weggeslingerd en kwam in de graskant terecht.”

De bestuurder van de bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf.

“Ik had wel overal pijn maar zag dat Bina er veel erger aan toe was. Daarom belde ik snel naar Peggy, om naar de dierenarts te kunnen rijden. Maar toen we daar arriveerden, was het al te laat.” In het ziekenhuis bleek dat ook Dieter niet ongehavend uit het ongeval is gekomen. “Aan de rechterkant van mijn lichaam heb ik overal kneuzingen. Maar dat is niks in vergelijking met wat Bina is overkomen”, zegt de houtbewerker die allicht een week werkonbekwaam is.

Het koppel vindt het schandalig dat de aanrijder niet eens is gestopt. “Hij of zij verdient een strenge straf. We hopen dat snel duidelijk wordt, wie hiervoor verantwoordelijk is.” De wens van het koppel werd intussen verhoord. Woensdagavond meldde de bestuurder zich bij de politie. Hij legde een volledige verklaring af over het ongeval. Waarom hij is doorgereden na het ongeval, is niet bekend. De man zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.