Hond bijt andere hond dood in Brussel: "Wat als het een kind was geweest?" HA

25 juli 2018

17u18

Bron: Bruzz 3 Inwoners van de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn gechoqueerd nadat een hond een soortgenoot heeft doodgebeten op het Loixplein. Het zou niet de eerste keer zijn dat de viervoeter agressief gedrag vertoonde. De gemeente onderzoekt samen met de politie of er maatregelen moeten genomen worden, schrijft Bruzz.

De schokkende gebeurtenis vond vrijdagnamiddag plaats op het Loixplein. Een hond werd er ineens aangevallen door een andere grotere hond. "Verschillende mensen probeerden met een stok of water de hond zijn greep te doen lossen, maar dat haalde niets uit", zegt een buurtbewoner aan La Capitale.

Het dier liet zijn prooi pas los nadat de hond overleden was. Volgens getuigen droeg het aanvallende huisdier geen muilkorf, maar had het baasje die in haar handen. Na de feiten kwam de politie ter plaatse om getuigen te verhoren. Het doodgebeten beest werd met een deken afgedekt.



Omwonenden zijn erg onder de indruk van de feiten. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat de hond agressief gedrag vertoonde, zo blijkt uit getuigenissen op Facebook, meldt La Capitale. Buurtbewoners stellen zich vooral de vraag: "Wat als het een kind was geweest?"

De gemeente Sint-Gillis is door verschillende omwonenden op de hoogte gebracht van het incident. Die onderzoekt nu in samenwerking met de politie wat er vrijdagnamiddag precies gebeurd is en of er maatregelen moeten genomen worden, aldus nog Bruzz.