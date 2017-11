Homoseksuele mannen beginnen later aan seks dan hetero's volgens nieuw onderzoek UGent KVDS

10u47

Bron: Belga 0 Think Stock Jonge homomannen hebben voor het eerst seks als ze tussen 18 en 19 jaar zijn en daarmee beginnen ze er later aan dan heteromannen, die al tussen 17 en 18 jaar voor het eerst geslachtsgemeenschap hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie van de UGent.

De studie van de Gentse vakgroep maakt deel uit van het Sexpert-project, een groot onderzoek naar seksuele gezondheid in Vlaanderen. In totaal vulden 1.200 homo- en heteromannen jonger dan 35 jaar een vragenlijst in.

Ouder

Wanneer naar de eerste keer geslachtsgemeenschap wordt gevraagd, blijkt dat homoseksuele mannen daar op latere leeftijd aan beginnen dan heteroseksuele mannen. Daarnaast valt ook op dat de eerste sekspartner van de homoseksuele man vaak duidelijk ouder is. Bij homo's was die in bijna een kwart van de gevallen (24 procent) minstens vijf jaar ouder dan henzelf, terwijl het bij heteromannen om slechts 2 procent van de gevallen gaat.

Maar ondanks dat grotere leeftijdsverschil, maken de onderzoekers geen associatie met dwang en machtsmisbruik. "Uit onze studie blijkt dat een oudere eerste sekspartner niet samenging met een minder positieve ervaring en er zich minder klaar voor voelen. Het ging ook niet samen met meer onveilige seks", zo klinkt het. "Misschien zoeken jonge homomannen steun en seksuele informatie bij oudere partners omdat ze die elders niet vinden? Een andere mogelijke verklaring is dat ze hun partners zoeken in sociale netwerken die meer leeftijdsdivers zijn."