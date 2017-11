Homoseksuele drag queen tot eigen verbazing beschuldigd van wurgpoging in heteroparenclub Birger Vandael

Bron: Eigen berichtgeving 0 Google Maps Club Bornedries op Google Maps. Een 36-jarige Hagelander riskeert een fikse schadevergoeding te moeten betalen voor een wurgpoging. Die zou hebben plaatsgevonden in de nacht van 7 op 8 februari in de Truiense parenclub ‘Bornedries’. De man is zich echter van geen kwaad bewust. “Het is een hallucinant dossier. Mijn cliënt bezoekt nooit dergelijke clubs, is getrouwd met een man en zijn hobby als drag queen heeft niets te maken met de feiten”, aldus de raadsman van beklaagde.

Tijdens de bewuste avond zou de ontmoeting tussen beklaagde en slachtoffer helemaal uit de hand zijn gelopen. “Zij wou niet ingaan op de avances van de man en raakte in paniek. Het kwam tot een wurgpoging en uit een medisch attest blijkt dat er ook wurgsporen werden aangetroffen. De vrouw was achteraf overstuur en werd wenend in de vestiaire aangetroffen. Uit verklaringen van de barman en enkele vrienden werd beklaagde aangeduid. Hij is vervolgens een tijdje niet in de parenclub geweest, maar wordt er nu weer regelmatig gespot. Ik vraag om een strenge toepassing van de strafwet”, stelde de procureur.

Fascinatie

Volgens de burgerlijke partij vonden de feiten plaats omwille van fascinatie van de man voor de vrouw. “Zijn alibi is niet sluitend en als drag queen kent hij clubfeesten vanbinnen en vanbuiten. De feiten hebben indruk gemaakt op mijn cliënte. Ze lijdt onder de feiten en we vagen dan ook een provisionele schadevergoeding van 4.000 euro.”

Peperkoeken hart

Beklaagde en zijn raadsman luisterende vol verbazing naar wat er werd gezegd. “Mijn cliënt is nog nooit in de club geweest waarvan sprake, laat staan op die bewuste winterse avond. Hij heeft de vrouw ook nog nooit gezien, herkende haar zonet niet in de inkomhal en heeft zich nog nooit bezondigd aan agressie. Beklaagde is een zachtaardige man met een peperkoeken hart."

"Na lang grasduinen in oude agenda’s konden we achterhalen dat hij die avond op een opening van een kapsalon in Oostakker aanwezig was. Dat is op zo’n 140 kilometer van Sint-Truiden. Hij kan moeilijk op twee plaatsen gelijktijdig zijn. Dat hij in zijn vrije tijd als klucht eens optreedt als drag queen heeft niets met de feiten te maken. Er is ook geen verband met de sector rond partnerruil. In augustus 2015 is hij getrouwd met zijn vriend en hij heeft bijgevolg niet eens interesse in vrouwen. Mijn cliënt lijdt onder de feiten en zat quasi in een depressie. We vragen de vrijspraak”, opperde de raadsman van beklaagde. Het vonnis volgt op 12 december.