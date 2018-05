Homokoppel slachtoffer van agressie in Schaarbeek: "Zelfs mama jutte haar zonen op om ons nog een beetje harder te slaan" TTR

29 mei 2018

21u27

Bron: Belga 0 Een homokoppel is gisteren het slachtoffer geworden van een homofobe agressie in Schaarbeek, in de straat waar ze zelf wonen. Dat meldt Bruzz en het koppel doet zelf zijn verhaal op Facebook. Het koppel heeft intussen klacht ingediend bij de politie. De lokale politie Brussel Noord kan het incident voorlopig niet bevestigen. Intussen heeft Brussels staatssecretaris van Gelijke Kansen Bianca Debaets haar verontwaardiging al laten blijken, net als federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA).

Volgens de Facebookpost van het slachtoffer is het niet de eerste kaar dat hij geconfronteerd wordt met agressie tegen homo's maar was het ditmaal een stuk erger. "Het was fysiek, het was publiek voor de hele straat, het was beschamend, pijnlijk, frustrerend, en vooral het waren mijn Turkse onderburen", schrijft de man. "Oudste broer, jongste broer, papa en ja, zelfs mama, die hun zonen aan het opjutten waren om ons nog net een beetje harder te slaan dan de seconde ervoor. Het eerste deel van de aftuiging stond ik er helemaal alleen voor. Tientallen toeschouwers... Ik schreeuwde om hulp, zonder zelf fysiek te worden."

Een handvol toeschouwers kwam tussenbeide maar het bleef homofobe beledigingen regenen, aldus de man in zijn Facebookpost. Toen zijn vriend kwam helpen, werd ook die het doelwit van de agressie: "Hij ondergaat dezelfde agressie, woordelijk en lijfelijk. Een groepje van zes achtervolgt hem in de straten, gelukkig kan hij ontsnappen. Een toevallige voorbijganger op een fiets die het hele sensationele gebeuren gadesloeg, zegt mij dat ik maar nooit naar hier had moeten komen wonen en beter zou verhuizen. Dat zal ik dan maar doen."