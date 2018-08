Homokoppel aangevallen met ijzeren staaf in Gent Jürgen Eeckhout

06 augustus 2018

18u57

Bron: Eigen berichtgeving 28 Een homokoppel uit Gent is deze namiddag het slachtoffer geworden van een gruwelijk geval van gaybashing. In de Scandinaviëstraat werden ze plots aangevallen door hun bovenburen, die gewapend waren met een ijzeren staaf.

Een van de slachtoffers kreeg een keiharde klap op zijn hoofd. Zijn man werd ook tegen de grond gekwakt. De twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waar de dokters kijken of een van hen geen schedelbreuk heeft opgelopen. De twee daders hebben het op een lopen gezet. Voorlopig is het niet duidelijk of ze gevat zijn of niet.