Homokoppel aangevallen met fietsslot in Gent: twee verdachten opgepakt Slachtoffer heeft twee gebroken ruggenwervels Jürgen Eeckhout

07 augustus 2018

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 577 Een homokoppel uit Gent is gisterennamiddag het slachtoffer geworden van een gruwelijk geval van gaybashing. In de Scandinaviëstraat werden de Amerikaanse en Italiaanse man, die in ons land wonen, plots aangevallen door hun bovenburen, die gewapend waren met een ijzeren staaf. De daders konden ontkomen, maar inmiddels zijn twee verdachten opgepakt, zo meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Een van de slachtoffers kreeg een zware klap op het hoofd. Zijn man werd ook tegen de grond gekwakt. De twee slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis, waar bleek dat een van de mannen twee ruggenwervels heeft gebroken. Hij moet gehospitaliseerd worden. Zijn partner moest gehecht worden aan het hoofd en hield heel wat kneuzingen over aan het incident.

Slagen in aangezicht

"Er ontstond een dispuut op de parking naast het gebouw in de Scandinaviëstraat", reageert de lokale politie op het voorval. "Een vrouw zocht daar de confrontatie met een van de slachtoffers die in de auto zat. Ze spuwde naar hem, waarop hij uitstapte. De man kreeg een vijftal slagen in het aangezicht. Daarop wilde de man van het slachtoffer tussenbeide komen en ter verdediging nam hij een soort van fietsslot mee. Het ging echter pas echt mis toen de mannelijke partner van de agressieve vrouw het slot kon bemachtigen, waarna hij hen allebei lelijk toetakelde."

Volgens de politie betreft het een duidelijk geval van gaybashing. "De twee slachtoffers kregen verschillende verwensingen naar het hoofd geslingerd die te maken hadden met hun geaardheid." Na het geweld was het koppel nog niet in staat om een politieverhoor te ondergaan. Dat gebeurt vandaag, in het bijzijn van een tolk.

Verdachten opgepakt

De twee daders namen de benen, maar konden geïdentificeerd worden. Deze voormiddag heeft de politie het verdachte koppel opgepakt, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het duo wordt in de loop van de dag verhoord. De onderzoeksrechter zal dan beslissen over een eventuele verdere aanhouding. Het parket probeert zo ook de precieze omstandigheden van het incident te achterhalen.

"Verharding van homofobie"

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia zal de twee slachtoffers contacteren om hen steun en begeleiding aan te bieden. De organisatie spreekt niet van een alleenstaand geval. "In 2017 opende Unia 26 dossiers over feiten omwille van seksuele geaardheid", aldus woordvoerder Michaël Francois. "Het lijkt alsof de stijgende aanvaarding van homoseksualiteit in het publieke debat bij sommigen gepaard gaat met een zekere verharding van homofobie."

Ook vanuit het Gentse stadsbestuur komt een strenge veroordeling van de feiten. "De politie neemt deze zaak zeer ernstig", zegt waarnemend burgemeester Martine De Regge (sp.a). "Het toont dat beleid op het vlak van aanvaarding van holebi's nodig blijft."