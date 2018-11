Homejackers riskeren tot vijf jaar cel Lieven Samyn

06 november 2018

18u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Drie Franse gangsters die op 24 augustus vorig jaar met geweld een villa in de residentiële wijk Tobergse in Bellegem (Kortrijk) binnendrongen, riskeren elk vijf jaar cel. Gisteren startte in Kortrijk hun proces. Pas zeven maanden na hun arrestatie en overduidelijke bewijzen gingen ze tot bekentenissen over.

Ondernemer Marc G. (58) zat rond 7u45 aan de ontbijttafel toen hij plots zijn hond hoorde blaffen. Toen hij buiten op de oprit een kijkje ging nemen, stormden Jonathan C. (33), Nabil C. (31) en Hassan M. (30) uit Armentières plots op hem af. Ze gaven hem enkele rake klappen en sleurden hem mee naar binnen. Ook echtgenote Caroline V. kreeg het hard te verduren. Zij werd met een slagersmes en onkruidverdelger bedreigd. Het koppel werd uiteindelijk in het toilet opgesloten. Het Franse trio was naar de villa in Bellegembos afgezakt nadat ze een tip hadden gekregen dat er in de villa “zeker tienduizend euro per man” te rapen zou vallen. Toen ze wilden vluchten, bleek er al een wielklem aan hun voertuig te hangen. Even voordien had een alerte buurtbewoner immers al de politie gebeld dat er een verdacht Frans voertuig in de buurt stond. Toen de melding van de homejacking binnenliep, kon de politie snel de link leggen. Een speurtocht in de buurt leverde al snel de drie verdachten met de buit op, die te voet probeerden te vluchten. Ondanks duidelijke harde bewijzen en DNA-sporen bleef het trio zeven maanden lang ontkennen. Pas in maart gingen ze tot bekentenissen over. “We dachten dat er niemand thuis zou zijn”, klonk het. “We wilden snel geld maar het is uit de hand gelopen.” Al meer dan veertien maanden verblijven ze in de cel. Eén voor één liepen ze in Frankrijk al celstraffen van drie tot vier jaar op.

Slachtoffers Marc en Caroline liepen voor de rest van hun leven een trauma op. “Ze voelden zich veilig in hun vertrouwde omgeving, aan de ontbijttafel. Maar nu moeten ze nog altijd medicatie nemen om te kunnen slapen.” Uitspraak op 27 november.