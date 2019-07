Homans wil geen groepsfoto voor Belgische vlag: “Die vod toch niet op de achtergrond” TT

02 juli 2019

14u38

Bron: VRT 7 Kersvers Vlaams minister-president Liesbeth Homans zorgde tijdens de eerste uren van de nieuwe Vlaamse regering meteen voor een opgemerkt moment: toen de ministers een plekje zochten voor de traditionele groepsfoto, merkte Homans op dat “die Belgische vod” best niet in de achtergrond zou wapperen. Homans spreekt over “een grapje”.

Homans legde vanmorgen bij koning Filip nog de eed af waarin ze “getrouwheid aan de koning en gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk” zwoer, als vervanger van Geert Bourgeois die vandaag naar het Europees parlement trekt. Maar bij de eerste groepsfoto leek er van eerbied voor de Belgische vlag alvast niet veel te merken. Homans liet zich tegen collega Jo Vandeurzen (CD&V) ontvallen dat “die Belgische vod” misschien best niet op de achtergrond te zien zou zijn.

“Dat was een grapje”, reageerde Homans later bij de VRT. “Dat mag toch wel? Dit is een feestelijk moment. De collega’s waren ook heel blij voor mij.”

