Homans wil af van Unia Astrid Roelandt

05u15 0 Photo News Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans ligt in de clinch met Unia. Het zit er opnieuw bovenarms op tussen Liesbeth Homans (N-VA) en Unia. De minister van Gelijke Kansen bekijkt of ze hun bevoegdheden elders kan onderbrengen omdat het gelijkekansencentrum weigert mee te werken aan een doorlichting.

"Wij willen wél meewerken", zegt Unia-directrice Els Keytsman. "Maar dat de minister mij dan eerst eens belt en uitlegt wat ze precies wil onderzoeken." Enkele maanden geleden kondigde Homans een doorlichting aan van Unia, om na te gaan of het centrum wel neutraal is en niet te veel focust op klachten van bepaalde groepen.

Volgens de minister weigert Unia echter mee te werken. "Alle nodige info staat zogezegd op hun website, maar een onafhankelijke onderzoeker moet wel kunnen nagaan hoe de binnengekomen meldingen zijn afgehandeld." Volgens Homans weigert Unia toegang te geven tot die databank, ook al kunnen de meldingen perfect geanonimiseerd worden. "Nogal kras voor een instelling die we deels financieren", vindt Homans. "Als Unia recht in de schoenen staat, mogen ze een dergelijk onderzoek toch niet in de weg staan?"

Doorlichting

"We staan helemaal niets in de weg", reageert Unia-directrice Els Keytsman. "Integendeel. Maar de minister moet ons eens uitleggen wat ze precies wil onderzoeken. Wat houdt haar tegen om ons uit te nodigen?" Tot nu toe is er tussen Unia en het kabinet-Homans twee keer overleg geweest. "Het volgende was normaal voorzien voor 11 december", aldus Keytsman. "Ik ben dan ook stomverbaasd over deze nieuwe uithaal. Ik dacht dat de relaties eindelijk waren zoals het hoort: zakelijk en correct. Waarom belt de minister mij niet gewoon?"

Hoe reageert minister Homans? Waarom zijn de banden tussen Homans en Unia niet "zakelijk en correct"? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!