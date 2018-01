Homans vraagt Leuvense theologen om onlinepropaganda IS te bestrijden IB

Bron: Belga 1 Photo News Minister Homans zet volop in op de verspreiding van 'counter narratives' ofwel 'maatschappelijke tegenverhalen'. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil samen met de KU Leuven terreurgroep Islamitische Staat (IS) op eigen terrein bestrijden. Theologen zullen op basis van de Koran boodschappen verspreiden die extremistische propaganda moeten weerleggen.

"Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit ogenblik heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, zet ik nu in op het betwisten en ondermijnen van deze extremistische boodschappen door het stimuleren van 'maatschappelijke tegenverhalen' of 'counter narratives'", zegt Homans, die 438.000 euro vrijmaakt voor het project.

Theologen

Voor het verspreiden van die tegenboodschappen schakelt ze onder meer theologen van de KU Leuven in. De universiteit zal aan de hand van focusgroepen uitzoeken welke kanalen het verst reiken en waar jongeren bepaalde extremistische boodschappen oppikken.

Homans is niet de eerste die met dat idee komt. In 2010 probeerde de Amerikaanse overheid al via kanalen als Twitter de strijd met jihadistische propaganda aan te binden, maar het tijdschrift Time berekende dat tussen 2013 en 2015 de boodschappen van IS 99 keer meer impact hadden dan die van de Amerikanen. Toch maakt Homans zich sterk dat de nieuwe aanpak kan werken.