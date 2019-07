Homans voert kilometerheffing voor auto's af SSL

08 juli 2019

07u50

Bron: De Morgen 0 De Vlaamse kilometerheffing voor gewoon autoverkeer komt er niet. Dat zei kersvers Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) in ‘De Morgen’. “De kilometerheffing is voorgoed van tafel, wat N-VA betreft. Daar hoeft niemand zich nog zorgen over te maken.”

Het was nochtans haar partijgenoot en Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts die steeds een algemene kilometerheffing in Vlaanderen verdedigde. Sinds enkele jaren wordt de kilometerheffing vaak naar voren geschoven als ideale manier om de drukte op de Vlaamse wegen te verminderen. Eind vorig jaar bleek de Vlaamse regering nog een voorbereidende studie te hebben besteld om zo’n kilometerheffing in 2024 of 2025 in te voeren.