Homans verandert niets aan functie diversiteitsambtenaar

15u53

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) verandert niets aan de functieomschrijving van de diversiteitsambtenaar. Sp.a, Groen en CD&V hadden de minister gevraagd die functie te versterken na het tumultueuze ontslag van de vorige ambtenaar. Maar de functie is voldoende beschermd, aldus Homans in haar antwoord op een vraag van Yasmine Kherbache (sp.a).

De Vlaamse ombudsdienst toonde zich afgelopen zomer erg kritisch voor het verloop van het conflict tussen Liesbeth Homans en diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva. De minister heeft de communicatie van de diversiteitsambtenaar sterk aan banden gelegd, aldus de ombudsman. "De minister is daarmee ingegaan tegen het spreekrecht en de kritische rol die de ambtenaar had." Volgens de ombudsdienst moet het vertrouwen in de functie, die sinds september door een nieuwe ambtenaar wordt uitgeoefend, worden hersteld.

28.000 Vlaamse ambtenaren hebben geen probleem gehad met de deontologische code en één wel. Wie heeft er dan een probleem? Liesbeth Homans

"De versterking van het statuut is nu aan de orde", zei Ward Kennes (CD&V) vandaag. "We kunnen immers niet uitsluiten dat dit niet opnieuw gebeurt." Volgens Kherbache wachten veel ambtenaren die een kritische rol moeten spelen op duidelijkheid. "De autonomie moet beter worden verankerd."

Volgens Homans is de diversiteitsambtenaar voldoende beschermd, onder meer omdat hij niet door de minister kan worden ontslagen, maar enkel door de voltallige regering. "Er is een verschil tussen functie en titularis", aldus de minister. "We hebben nu een nieuwe ambtenaar en er is nog geen enkel probleem gerezen. De betrokkene (Michiel Trippas, red.) doet dat zeer goed." 28.000 Vlaamse ambtenaren hebben geen probleem gehad met de deontologische code en één wel, besloot Homans. "Wie heeft er dan een probleem?", vroeg ze.