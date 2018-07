Homans: "Ongezien dat ambtenaren staken voor onderhandeling is begonnen" bvb

05 juli 2018

14u45

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) noemt het ongezien dat de Vlaamse ambtenaren gaan staken nog voor de onderhandeling is opgestart.

De socialistische vakbond ACOD dient vandaag een stakingsaanzegging in voor het personeel van de Vlaamse overheid. De regering keurde afgelopen vrijdag op voorstel van Homans een reeks aanpassingen voor de statutaire ambtenaren goed. Zo krijgen ze bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uitbetaald. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Ook de ontslagmogelijkheden van statutairen worden uitgebreid. Tot nu toe kon een statutaire ambtenaar worden ontslagen na twee negatieve evaluaties binnen de drie jaar. Die periode wordt losgelaten. Ontslag is voortaan mogelijk na twee negatieve evaluaties gedurende de hele loopbaan.

De vakbonden zijn boos omdat ze naar eigen zeggen nog geen uitnodiging tot overleg hebben gekregen. ACOD wil ten laatste volgende week actie voeren. ACV wacht nog even af, maar is evenmin te spreken over "de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden"."We verwachten echte onderhandelingen en geen tekst die te nemen of te laten is", was gisteren te horen.

"Ik vind dit geen constructieve houding van de vakbonden", reageert Homans vandaag. "Ik volg de procedure. Eerst is er een principiële goedkeuring door de regering, daarna volgt een uitnodiging tot overleg. Het zijn overigens de bonden zelf die pas na de zomer willen praten."

Aan de basisprincipes van de hervorming wordt niet meer gemorreld, laat Homans uitschijnen. "Onbeperkt aan een volledig loon thuisblijven bij ziekte is niet van deze wereld", zegt ze duidelijk. Ook de nieuwe ontslagprocedure is belangrijk voor haar. "We zien dat ambtenaren na een eerste negatieve evaluatie hun best doen, tot de periode van drie jaar voorbij is. Dan hervallen ze weer. Die valkuil vermijden we door de periode van drie jaar los te laten. Dit wil niet zeggen dat we nu plots massaal statutaire ambtenaren gaan ontslaan."