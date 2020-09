Homans (N-VA) kan opening Vlaams Parlement niet leiden door coronatest: Dewinter (VB) neemt over KVDS

28 september 2020

09u40

Bron: Belga 26 Liesbeth Homans moet maandag getest worden op corona en kan de openingszitting van het Vlaams Parlement met de Septemberverklaring niet voorzitten. Dat laat ze op Twitter weten. "Dit tot mijn grote spijt, maar veiligheid primeert", schrijft ze. Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter zal nu als ‘nestor’ de hele openingszitting moeten leiden. Oppositiepartij sp.a is niet akkoord.

Ik moet vandaag getest worden op corona en zal de openingszitting van het Vlaams Parlement met de Septemberverklaring niet kunnen leiden. Dit tot mijn grote spijt, maar veiligheid primeert. Liesbeth Homans(@ LiesbethHomans) link

Traditioneel trapt het Vlaams Parlement op de vierde maandag van september het parlementaire jaar op gang met de Septemberverklaring van de Vlaamse regering.

Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter mag als parlementslid met de meeste anciënniteit de zitting openen. Hij wordt daarbij geflankeerd door de twee jongste parlementsleden, ook twee parlementsleden van Vlaams Belang: Filip Brusselmans en Adeline Blancquaert.





In principe zou Dewinter na de herverkiezing van het Bureau de voorzittershamer opnieuw moeten doorgeven aan Liesbeth Homans, waarna die dan een korte openingstoespraak zou houden. Maar nu Homans niet aanwezig kan zijn omdat ze een coronatest moet ondergaan, zal Dewinter ook de rest van de openingszitting in goede banen moeten leiden.

Oppositiepartij sp.a protesteert daartegen. “We gaan bij het begin van de zitting vragen dat alle parlementsleden van Vlaams Belang die gisteren (zondag, red.) op de Heizel waren (voor een protestactie tegen de in de steigers staande Vivaldi-regering, red.), uit de zaal vertrekken uit respect voor het zorgpersoneel. Dat was ook de oproep van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens, nadat parlementsleden van andere partijen in juni hadden deelgenomen aan een Black Lives Matter-betoging in Brussel. Het Vlaams Belang houdt ervan om met het vingertje te wijzen, maar houdt zich vervolgens zelf niet aan de regels. Dat is hypocriet”, zegt sp.a-fractieleider Hannelore Goeman aan persbureau Belga.

Sp.a zal vragen dat niet Filip Dewinter maar Joke Schauvliege (CD&V) de openingszitting leidt.