Homans: "Heel blij dat ik moskee in Diegem niet erkend heb" ADN

17u04

Bron: Belga 12 photo_news Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is naar eigen zeggen tevreden dat ze de moskee in Diegem niet heeft erkend. Het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils zou daar immers drie maanden hebben gepreekt, "maar daarvan werd geen enkele vermelding gemaakt door de federale diensten", aldus de minister.

Homans werd vandaag in het Vlaams parlement ondervraagd over de voorlopige erkenningsstop voor lokale geloofsgemeenschappen. Homans heeft de KU Leuven immers opdracht gegeven om de Vlaamse erkenningscriteria door te lichten. De universiteit krijgt daarvoor tijd tot 1 november volgend jaar. Chris Janssens (Vlaams Belang), Nadia Sminate (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open Vld) wilden meer uitleg.

Financiering

"Ik hoop dat het verbod op externe financiering in de erkenningsregels kan worden ingeschreven", zei Homans. "Maar dat is niet altijd even makkelijk te realiseren als het lijkt. Het valt erg moeilijk te controleren of een moskee al dan niet geld uit het buitenland krijgt." De minister zou ook graag zien dat er in erkende moskeeën enkel nog wordt gepreekt door imams die door de overheid worden betaald. "Daarmee zou Diyanet per definitie zijn erkenning verliezen, want de imams worden betaald door de Turkse overheid", concludeerde Chris Janssens.

"Ondanks aandringen"

Zolang de studie loopt zal er alleszins geen enkele lokale geloofsgemeenschap worden erkend. Homans is tevreden dat ze ook de voorbije maanden geen erkenningen heeft verleend, ondanks aandringen door de federale regering.

De moskee in Diegem bijvoorbeeld. "De bewuste imam (die betrokken zou zijn geweest bij de recente aanslagen in Spanje, red.) is hier geweest rond juni 2016. In februari 2017 krijg ik een positief advies, met daarin geen enkele vermelding van het feit dat die imam in die moskee aanwezig is geweest. Ofwel weten de federale diensten niet dat die man daar drie maanden heeft gepreekt, ofwel willen ze het niet doorgeven. Stel u voor dat ik die moskee effectief erkend had. Dan zou iedereen naar mij wijzen en vragen hoe het in godsnaam kan dat ik een moskee heb erkend waar een imam circuleerde die de spilfiguur was van een aanslag. En ze zouden nog gelijk hebben ook", aldus Homans.

