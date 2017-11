Homans: "Groot verschil tussen bouwdossiers aan de kust en in Antwerpen" HA

14u11 0 BELGA Flemish Minister of Housing, Poverty, Domestic Policy, Integration, Equal Opportunities and Social Economy Liesbeth Homans pictured during a plenary session of the Flemish Parliament in Brussels, Wednesday 25 October 2017. BELGA PHOTO THIERRY ROGE Er is een groot verschil tussen de bouwdossiers die aan bod kwamen in de reportage van 'Pano' op Eén en wat zich in Antwerpen voordoet. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) gezegd in het parlement na vragen van Kurt De Loor (sp.a), Ingrid Pira (Groen) en Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Uit een 'Pano'-reportage bleek twee weken geleden dat er mogelijk sprake is van gesjoemel en belangenvermenging bij de bouw van het nieuwe casino van Middelkerke. Er loopt onder meer een gerechtelijk onderzoek naar de toewijzing van het project aan Napoleon Games. Ook in Knokke en Koksijde blijken politiek en vastgoedsector met elkaar verweven.

De Loor en Pira maakten een vergelijking met de situatie in Antwerpen, waar het bijna voltallige schepencollege naar het verjaardagsfeest van Erik Van der Paal van vastgoedontwikkelaar Land Invest trok. Volgens Liesbeth Homans, die als Vlaams minister moet toezien op de lokale besturen, is er echter een groot verschil. "De zaken aan de kust worden onderzocht door de Raad van State en door het parket op basis van een strafklacht", zei Homans in het parlement. "In Antwerpen is bij mijn weten enkel een klacht bij het integriteitsbureau neergelegd, maar die is niet gelinkt aan een concreet dossier. De klacht is op basis van mandatarissen die aanwezig zijn op een verjaardagsreceptie."

De drie vraagstellers stelden voor om de lokale besturen op zijn minst een betere ondersteuning te bieden bij moeilijke dossiers. "Waarom is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op Vlaams niveau een onafhankelijk team van deskundigen te organiseren", vroeg Pira. "De regelgeving laat dat toe", antwoordde Homans. "Als een lokaal bestuur experts wil betrekken bij een bouwdossier kan dat volgens de huidige regels."

De minister vindt het niet nodig om "allerlei bijkomende instanties op te richten". In de concrete kustdossiers is het volgens haar momenteel niet aangewezen om op te treden als toezichthoudende overheid, omdat de gerechtelijke procedures moeten worden gerespecteerd.