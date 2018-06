Homans gaat steden en gemeenten vragen om niet-Belgen te informeren over stemrecht kv

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) gaat de steden en gemeenten een brief sturen over het stemrecht van niet-Belgen. Dat raakte dinsdag bekend in de marge van een discussie over een voorstel van Groen over de lancering van een Vlaamse campagne om niet-Belgen te stimuleren om te stemmen bij de lokale verkiezingen van oktober.

Groen wil graag dat de Vlaamse overheid een brede campagne opzet om niet-Belgen te informeren over hun stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Momenteel is namelijk slechts 10 procent van het aantal kiesgerechtigde niet-Belgen binnen de EU geregistreerd. Van de niet-Belgen buiten de EU is het zelfs minder dan 5 procent. Niet-Belgen hebben nog tot 31 juli de tijd om zich te registreren.

Voor een brede Vlaamse campagne vindt oppositiepartij Groen weinig steun, maar minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zou volgens de meerderheidspartijen wel een brief kunnen sturen naar de verschillende Vlaamse steden en gemeenten. "We kunnen de lokale autonomie laten spelen, maar het zou niet slecht zijn als er vanuit de regering nog eens een brief komt waarin de steden en gemeenten gevraagd wordt de regels voor niet-Belgen kenbaar te maken", zegt Marnic De Meulemeester (Open Vld).

"Dit is alvast een kleine stap", zegt Groen-politica Ingrid Pira. "De meerderheidspartijen zien eindelijk de noodzaak in van initiatieven richting niet-Belgen. Hopelijk nemen de verschillende steden en gemeenten nu wel hun volle verantwoordelijkheid en maakt men alsnog werk van het betrekken van niet-Belgen bij de lokale verkiezingen", aldus Pira.