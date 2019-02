Homans gaat burgemeesters vier faciliteitengemeenten niet benoemen: “Tijd dat ze leren dat ze in Vlaanderen wonen” TT

11 februari 2019

07u50

Bron: VRT 0 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat ze de burgemeesters van Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Wezembeek-Oppem niet zal benoemen omdat ze volgens haar inbreuken hebben begaan op de taalwetgeving. Dat kondigt ze aan op Radio 1.

In de vier gemeenten werden voor de lokale verkiezingen oproepingsbrieven gestuurd volgens het taalregister dat de gemeente zelf had aangelegd. En dat is wettelijk niet toegelaten, zegt Homans. De faciliteitengemeenten liggen in Vlaanderen en hebben dus het Nederlands als bestuurstaal. “Inwoners die documenten in het Frans willen krijgen, moeten dat elke keer aanvragen. De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft de oproepingsbrieven in het Nederlands gestuurd, zoals dat ook de vorige keer is gebeurd, en de faciliteitengemeenten moesten dat dus niet doen. Vier gemeenten konden het echter niet nalaten dat toch te doen via het taalregister dat compleet onwettig is. De niet-benoemingsbesluiten liggen klaar op mijn bureau.”

Op de vraag of de burgemeesters al op de hoogte zijn van haar beslissing, antwoordde Homans kort: “Dan weten ze het bij deze.”



De burgemeester van Kraainem, Bertrand Waucquez, wordt wel benoemd, kondigde Homans nog aan, omdat hij niet betrokken was bij het versturen van de oproepingsbrieven. In Wemmel waren er geen problemen met de oproepingsbrieven en is burgemeester Walter Vansteenkiste eind januari al benoemd.



“De faciliteiten liggen op Vlaams grondgebied”, zegt Homans. “Ik wil geen communautair vuurtje stoken, het gaat om het feit dat ze moeten leren dat ze in Vlaanderen liggen en dat ze zich aan de Vlaamse regelgeving moeten houden.”

Faciliteiten: hoe zit dat ook weer?

In de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel kunnen de Franstaligen vragen om hun contacten met de gemeente in het Frans te laten verlopen. Maar hoe dat moet gebeuren, was jarenlang een heikel twistpunt. De Vlaamse regering stelde - onder meer in de beruchte omzendbrief-Peeters - dat de Franstaligen dat telkens opnieuw moesten vragen, terwijl de Franstalige inwoners van die gemeenten vonden dat het volstond om éénmaal te kennen te geven dat ze in het Frans wilden communiceren met de gemeente.

De Raad van State stelde in 2014 dat beide interpretaties onrechtmatig waren. De Raad bepaalde dat een burger “op redelijk geregelde tijdstippen het bestuur ervan op de hoogte te brengen dat hij in het Frans wenst te worden bediend”. Voor de Raad van State moet de burger een brief naar het gemeentebestuur schrijven met zijn keuze, die dan voor een termijn van vier jaar geldt.

Drie faciliteitengemeenten hadden in 2016 en 2017 beslist om hun Franstalige inwoners hierover te informeren en een softwareleverancier aan te spreken om de taalvoorkeur in het Rijksregister te registreren, het taalregister waarover Homans vandaag spreekt. Ze vernietigde in juni 2017 de beslissingen van de drie gemeenten. De beslissingen van de gemeentebesturen en gemeenteraden schonden volgens haar het recht.

De Raad van State schorste daarop in mei vorig jaar dan weer de vernietigingsbesluiten van Homans. De randgemeenten mochten hun ingezetenen inlichten over de mogelijkheid om ervoor te kiezen in het Frans te worden bediend, maar ze moetsen zich beperken tot een algemene mededeling van openbaar belang - via hun website of het gemeentelijk informatieblad. De Raad volgt de gemeenten ook dat er niet in een registratie van de taalvoorkeur in de bevolkingsregisters voorzien wordt.