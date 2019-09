Homans beslist ‘eerstdaags’ over intrekking van erkenning Al Ihsaan-moskee: “Adviezen bulken van tegenstrijdigheden” Homans treedt op tegen Leuvense moskee ADN

25 september 2019

11u48

Bron: Belga 1 Vlaams minister-president Liesbeth Homans zal "eerstdaags" beslissen over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven. De N-VA-politica wijst er wel op dat de beschikbare adviezen "bulken van de tegenstrijdigheden". Homans is er ook niet over te spreken dat ze weken in het ongewisse is gehouden over een bijkomend rapport van de Staatsveiligheid over de moskee. Dat heeft ze vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van An Moerenhout (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang).

Over de Leuvense Al Ihsaan-moskee is de voorbije weken en maanden heel veel gezegd en geschreven. Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) wil de erkenning van de Leuvense moskee intrekken. Ze startte daarvoor in juli de procedure. Dat gebeurde op basis van informatie van de Staatsveiligheid waaruit zou blijken dat de moskee gelinkt is aan salafistische onderwijsactiviteiten.

Hulpimam

Er is onder meer sprake van een in opspraak gekomen hulpimam: hij werd in 2017 door de Moslimexecutieve geschorst nadat hij tijdens een preek had gesuggereerd vrouwen "die zich misdragen" een "lichte tik te geven met een miswak (een soort dunne houten tandenborstel, red.), maar zou na die schorsing opnieuw aan de slag gegaan zijn in de Al Ihsaan-moskee.

Volgens Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) is de beslissing van Homans echter "ongefundeerd". "Zowel de Leuvense politie, de federale veiligheidsdiensten als de Staatsveiligheid zeggen dat er geen risico op extremisme is", aldus Moerenhout. Zij verwees daarbij onder meer naar het antwoord van federaal minister van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vorige week in de Kamercommissie Justitie. Geens zei daar toen dat de Staatsveiligheid de moskee "globaal genomen niet als extremistisch beschouwt".

“Eigenaardigheden”

Die informatie komt uit een bijkomend rapport van de Staatsveiligheid van 23 augustus 2019. Dat tweede rapport ligt bij Homans zwaar op de maag. "Ik kreeg dat rapport van 23 augustus pas op 18 september, net op het moment dat de vraag in de Kamer werd gesteld. Dat is vreemd", aldus Homans. Verder bevat dat tweede rapport volgens haar "een aantal eigenaardigheden". "Zo stond er dat de betrokken hulpimam in februari zijn activiteiten had stopgezet. Dat terwijl in het rapport van mei nog stond dat die activiteiten nog een probleem vormden", merkt Homans op.

Verder staat in dat tweede rapport van de Staatsveiligheid niet alleen dat de moskee globaal genomen niet als extremistisch kan bestempeld worden, maar dat er nog steeds een probleem is met de onderwijsactiviteiten in de moskee. "De Staatsveiligheid wijst erop dat die activiteiten nog steeds kunnen gezien worden als een vector voor extremisme", aldus Homans.

De N-VA-minister zegt dat ze alle beschikbare adviezen wil bestuderen en "eerstdaags" de knoop over de erkenning zal doorhakken. “Maar ik kan wel zeggen dat de adviezen bulken van de tegenstrijdigheden”, besloot ze.