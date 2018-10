Homans: "Als Gent dossier voor vervangbouw indient, zal ik dat met spoed behandelen" SPS

03 oktober 2018

15u47

Bron: Belga 0 "Als de stad Gent een dossier indient voor de sloop en vervangbouw (van de Sint-Bernadettewijk), zal ik dat met bekwame spoed behandelen en op de lijst zetten". Dat heeft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) in het Vlaams Parlement gezegd. De kritiek dat dit de schuld is van Vlaanderen, pikt Homans niet.

Eerder deze week legde een VRT-reportage een aantal schrijnende toestanden bloot in sociale woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, met name in de Sint-Bernadettewijk in Gent. De woningen kampen met vochtproblemen, rotte draagstructuren en elektrocutiegevaar.

De politieke discussie over die wantoestanden laaide de voorbije dagen hoog op. Ook in het Vlaams Parlement kwam het dossier aan bod. Daar herhaalde minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) dat ze het niet pikt dat sommigen de verantwoordelijkheid naar Vlaanderen doorschuiven. De Vlaamse regering heeft deze legislatuur een recordbedrag van 3,86 miljard euro voorzien voor de bouw en renovatie van sociale woningen.

Toezichthouder

"Het verwijt dat dit de schuld is van Vlaanderen, ga ik dus niet pikken", aldus Homans. Zij kijkt eerder in de richting van WoninGent en het Gentse stadsbestuur. Zo kampt WoninGent bijvoorbeeld met "historisch hoge huurachterstallen". En het Gentse stadsbestuur is niet verdergegaan met een dossier voor de sloop en vervangbouw van de Sint-Bernadettewijk dat in 2016 was ingediend. "De stad Gent heeft daar geen beslissing genomen", aldus Homans.

De N-VA-minister kondigde gisteren al aan dat ze een toezichthouder zal sturen. Daarnaast roept ze de stad Gent ook op om voor de Sint-Bernadettewijk een dossier voor de sloop en vervangbouw in te dienen. "Als ze dat doen, zal ik dat met bekwame spoed behandelen", klonk het.