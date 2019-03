Holocaustoverlevende herbeleeft eigen levensverhaal tijdens opera ‘Push’ JOLE

14 maart 2019

19u06

De joodse Belg Simon Gronowski werd in 1943 samen met zijn moeder op een trein gezet richting Auschwitz-Birkenau. Zijn moeder duwt hem onderweg naar het concentratiekamp uit de trein en redt zo het leven van haar zoon.

Het verhaal van Gronowski wordt verteld tijdens de opera ‘Push’. Een indrukwekkende voorstelling met negentig zangers, zowel beroepszangers als amateurs. Aan het begin van de voorstelling wordt het publiek als vee naar binnengeduwd. De toeschouwers staan op elkaar gapakt als sardienen in een blik, net zoals wie tijdens de Tweede Wereldoorlog op een trein richting Auschwitz zat.

Het is het beklijvende begin van het levensverhaal van Simon Gronowski (87). Dankzij zijn moeder ontsnapt hij nipt aan de Holocaust. “Ik ben ‘the lucky one’, het is een mirakel. Maar het is mijn moeder die me uit de wagon heeft geduwd. Ze heeft mijn leven gered”, zegt Gronowski na de voorstelling.

De voorstelling brengt heel wat emoties los bij Gronowski, maar een wrok heeft hij nooit gehad. “Ik heb nooit haat gehad. Ik was zeer ongelukkig en heb veel geweend, maar haat nooit.”

De voorstellingen in De Munt in Brussel zijn volledig uitverkocht en lopen nog tot zondag 17 maart.