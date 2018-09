Hollywood of Kortrijk? Team Burgemeester pakt uit met opvallende kiescampagne, met vrouwen in hoofdrol Joyce Mesdag

27 september 2018

19u32

Bron: Eigen berichtgeving 2 Team Burgemeester in Kortrijk pakt uit met een opvallende kiescampagne: de partij heeft een kalender gemaakt met filmaffiches waarin alle 20 vrouwelijke kandidaten de hoofdrol spelen. Zo passeren onder meer de ‘gepimpte’ filmaffiches Thelma & Louise, Pulp Fiction, Annie en Breakfast at Tiffany’s de revue.

Het idee komt van kopvrouw Ruth Vandenberghe, tattooartieste en creatieve duizendpoot Cindy Frey zorgde voor de kostuums, de decors, de foto’s, en de grafische vormgeving. “We hebben alles zelf gedaan met mensen van onze lijst”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “De kalender maken, heeft ons dus niets gekost, enkel voor de drukkosten en de verdeelkosten hebben we moeten investeren.”

De kalender wordt immers in alle 30.000 brievenbussen van groot-Kortrijk gebust. “Het was regisseur Jan Verheyen die ons een aantal filmaffiches heeft doorgestuurd. De dames op onze lijst hebben het personage kunnen kiezen waarmee ze zich het best kunnen identificeren. Hun strijdpunten hebben ze in hashtags op elke affiche kunnen meegeven, dus er zit ook wel ‘inhoud’ in deze campagne. Het is een ideale manier om te tonen dat de vrouwen van ons team lef hebben en creatief zijn, en dat ze willen helpen werken aan een vrouwvriendelijk, maar gedurfd, imago van de stad Kortrijk.”