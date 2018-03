Hollywood in het écht: Russisch spionkoppel kon jarenlang hun gang gaan in ons land TK

07 maart 2018

07u57

Bron: Radio 1, Knack 126 Twee Russische spionnen die undercover leven in een ander land, het klinkt als het plot van een film of serie. Toch gebeurde het ook echt, en zelfs in ons land. Binnen enkele maanden worden twee Russische agenten, die jarenlang onder de radar van de inlichtingendiensten bleven, voor de rechter gedaagd in Brussel.

Knack-journalist Kristof Clerix kwam vanmorgen op Radio 1 uitleg geven over de zaak. Die draait rond Maurice E. en Irène R., twee valse identiteiten die begin jaren '90 ingevoerd werden in het Belgische bevolkingsregister. Dat gebeurde met hulp van twee Belgische diplomaten op de consulaten in Rome en Casablanca. In werkelijkheid waren het 'illegalen', de meest geheime inlichtingenofficieren van de KGB. Hun dekmantel was zodanig goed vervalst dat ze jarenlang ongemerkt hun gang konden gaan.

Het koppel startte daarna los van elkaar een dubbelleven op in België en huwden in 2000 met elkaar in Elsene. Ze huurden ook een appartement bij ons, maar verhuisden later naar Italië en opereerden voornamelijk van daaruit. Af en toe keerden ze terug naar ons land om hun identiteitspapieren te vernieuwen.

Verdwenen

Pas in 2012 werden de activiteiten van de twee blootgelegd. Na een waarschuwing van de Staatsveiligheid startte het gerecht een onderzoek. Dat is intussen afgerond en de twee zullen voor de rechter moeten verschijnen wegens valsheid in geschrifte en het gebruik van valse paspoorten. Het proces zal binnen enkele maanden van start gaan in een Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Of het koppel komt opdagen, valt te betwijfelen, want ze namen de benen in Italië toen elders netwerken van zulke illegalen opgerold werden. Hun identiteit zal vermoedelijk geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Ze kregen echter ook twee kinderen, en hen kan de Belgische identiteit niet ontnomen worden.