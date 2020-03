Hogescholen kiezen voor contactluw onderwijs vanaf 18 mei WDw

25 maart 2020

10u28

Bron: Belga 4 De dertien Vlaamse hogescholen voorzien vanaf 18 mei de mogelijkheid tot contactluw onderwijs, maar dat enkel voor de hoogstnoodzakelijke opleidingsactiviteiten. Bepaalde lessen, zoals practica, zullen dan kunnen plaatsvinden. Tot en met 17 mei wordt de huidige vorm, afstandsonderwijs, voortgezet. Dat meldt de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

Bij het contactluw onderwijs zullen de strikte voorwaarden zoals social distancing gelden. Belangrijk, de hogescholen voegen er aan toe dat het contactluw onderwijs onder voorbehoud is van andersluidende instructies vanwege de overheid. Stel bijvoorbeeld dat de overheid de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus tot voorbij die datum verlengen, dan zullen er dus geen contactlessen zijn.

Eerder beslisten de Vlaamse universiteiten om de rest van het academiejaar enkel nog digitaal les te geven, met afstandsonderwijs. De hogescholen wijzen erop dat ze bijvoorbeeld vaak praktijklessen hebben.

We willen er ons nog niet op vastpinnen dat er geen contactlessen meer zullen zijn tot het einde van het academiejaar Joris Hindryckx, voorzitter VHLORA

"Omdat voor een aantal werkvormen (practica, werkplekleren en stages), maar ook voor een aantal opleidingen (kunstopleidingen, zorgopleidingen, lerarenopleidingen,...) er digitaal geen volledige oplossing kan geboden worden, organiseren de Vlaamse hogescholen zich om vanaf 18 mei over te stappen naar contactluw onderwijs. Maar enkel voor hoogstnoodzakelijke opleidingsactiviteiten", klinkt het in het persbericht.

Eventuele verlenging

De huidige maatregelen om bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuis te werken of het afstandsonderwijs in hogescholen en universiteiten gelden tot 5 april. Er gaan al vaak stemmen op voor een verlenging.

"Natuurlijk moeten we de regels respecteren die er op dat moment zijn", zegt VHLORA-voorzitter Joris Hindryckx, "maar we willen er ons niet op vastpinnen dat er geen contactlessen meer zullen zijn tot het eind van het academiejaar. Contactonderwijs is voor ons belangrijk", wijst hij op het verschil met de universiteiten. “Als er een waterkans is om bepaalde practica en dergelijke nog te laten doorgaan, willen de hogescholen die volledig benutten.”