Hogescholen creëren even geen nieuwe opleidingen meer

09 oktober 2019

07u36

De hoge­scholen starten voorlopig geen nieuwe studierichtingen meer om tegemoet te komen aan de Vlaamse eis voor een minder versplin­terd opleidingsaanbod. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De hogescholen hebben in de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) beslist om volgend academiejaar geen nieuwe opleidingen toe te laten. Alleen voor nautische- en kunstopleidingen en nieuwe ­graduaatsopleidingen wordt indien nodig een uitzondering gemaakt.

De komende maanden wordt bekeken hoe ze het aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen, met andere woorden: rationa­liseren. "We starten met een oefening om het opleidingsaanbod van de ­hogescholen doelmatiger en effectiever aan te bieden", zegt Eric Ver­meylen, secretaris-generaal van de Vlhora.

Cruciaal is daarbij de vraag hoe in de toekomst nieuwe opleidingen worden toegekend. De hogescholen moeten in principe samen een advies indienen over nieuwe opleidingen. Daar loopt het nu mis, zegt Joris Hindryckx, algemeen directeur van hogeschool Vives.

Niet alle hogescholen zijn het eens met de beslissing. Machteld Verbruggen van Thomas More is ronduit tegen het moratorium op nieuwe opleidingen, omdat hogescholen volgens haar dan niet flexibel kunnen inspelen op vragen vanuit de arbeidsmarkt.