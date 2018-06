Hogere invoerrechten op Amerikaanse jeans, Harley-Davidsons en bourbon mogelijk nog deze maand van kracht HR

14 juni 2018

20u31

Bron: Belga, ANP 2 De lidstaten van de Europese Unie hebben donderdag unaniem ingestemd met de hogere invoerrechten op een reeks Amerikaanse producten zoals jeans, bourbon en motorfietsen, zo melden verscheidene Europese bronnen. Ze vormen de Europese tegenzet op de Amerikaanse heffingen op Europees staal en aluminium.

De Europese Commissie moet de maatregelen nog officieel aannemen. Dat kan op zijn vroegst tijdens de volgende vergadering die op 20 juni gepland staat. Dan kunnen de heffingen eind juni of begin juli van kracht worden.

De Commissie had de Wereldhandelsorganisatie al een lijst met geviseerde producten overgemaakt. Het gaat onder meer om peanuts, sinaasappelsap, jeans, motorfietsen en bourbon. Daarop wordt voortaan een tarief van 25 procent toegepast. Het moet de schade van de Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium in een eerste fase voor 2,8 miljard euro compenseren. De Commissie raamt de totale schade van de Amerikaanse heffingen echter op 6,4 miljard euro en behoudt zich dus het recht voor om later nog meer producten te viseren.

Staal en aluminium

De Europese heffingen vormen een reactie op de beslissing van president Donald Trump om vanaf juni invoerheffingen van respectievelijk 25 en 10 procent te heffen op Europees staal en aluminium. Trump roept nationale veiligheidsoverwegingen in, maar volgens de Europeanen gaat het om een strikt protectionistische maatregel.