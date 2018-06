Hoger loon voor 2.452 schooldirecteurs Redactie

08 juni 2018

15u33

Bron: Belga 2 Bij de start van volgend schooljaar wordt het loon van alle directeurs basisonderwijs in Vlaanderen gelijkgeschakeld. Daardoor krijgen 2.452 onder hen een hoger loon, kondigt de Vlaamse regering aan. Het gaat om de uitvoering van een maatregel uit het akkoord rond de begrotingscontrole in maart.

De Vlaamse regering had bij de jongste begrotingsaanpassing een overschot en dat komt onder meer het onderwijs ten goede. De loonverschillen tussen de directeurs, op basis van het aantal leerlingen, kwam bij een recent onderzoek naar burn-out nog uit de bus als een grote frustratie. De gelijkschakeling zorgt voor een loonsverhoging van 2 tot 9 procent voor zij die het minst verdienden.

Daarnaast besloot de regering dat directeurs van een school met honderd leerlingen of meer niet meer voor de klas hoeven te staan. Totnogtoe lag die grens op 180 leerlingen. Dat betekent dat 327 directeurs volledig 'klasvrij' worden. Zij die toch nog les moeten geven krijgen een vermindering van vier uur.

"We doen dit om de werkdruk te verminderen en de appreciatie voor onze schooldirecteurs groter te maken", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Uit een studie bleek dit voorjaar nog dat de helft van de Vlaamse directeurs met symptomen van burn-out kampt. Er komt een 'plan basisonderwijs', maar alle problemen nog deze legislatuur oplossen is onmogelijk, gaf de minister in april aan.

Vrijdag werd voorts nog beslist dat de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs met 9 miljoen euro stijgen. Ze worden verdeeld volgens de leerlingenaantallen.