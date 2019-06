Hoger loon voor 150.000 werknemers uit bouwsector HR

Bron: Belga 12 Binnenland De vakbonden en werkgevers hebben het sociaal akkoord goedgekeurd dat werd afgesloten voor de arbeiders in de bouwsector voor de periode 2019-2020. Dat is vernomen bij de bonden ABVV en ACV en de werkgeversorganisaties Confederatie Bouw, Bouwunie en FEMA (de beroepsvereniging van de bouwhandelaars). De zowat 150.000 werknemers uit de bouw kunnen genieten van nieuwe voordelen inzake loon en arbeidsvoorwaarden en ook op het vlak van mobiliteit werd volgens de vakbonden vooruitgang geboekt.

De belangrijkste voordelen hebben volgens de bonden betrekking op de verhoging van de brutolonen met 1,1 procent vanaf 1 juli 2019 en op de syndicale premie. Ook werd de verlenging bekomen van het SWT-systeem (voorheen het brugpensioen) en van de eindeloopbanen tot 31/06/2021.

“De vergoeding voor mobiliteit zal verhoogd worden met 20 procent, mits een verdere onderhandeling over de verhoging van het RSZ-plafond. Een tussencategorie - chauffeur zonder passagier - ziet eveneens het licht: de betrokken chauffeurs zullen voortaan een passagiersvergoeding krijgen ter waarde van 5 procent. Ten slotte zullen de werknemers die meer dan 43.000 km per jaar afleggen ‘mobiliteitsverlof’ kunnen genieten”, meldt ABVV.

Overuren

“De bouw is een sector die voor oplossingen kiest, dat bewijst dit akkoord eens te meer”, zeggen Paul Depreter en Robert de Mûelenaere, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Ook voor de werkgevers bevat het akkoord “meerdere, interessante bepalingen, zoals de versterking van het bouwvakonderwijs, peterschapstrajecten voor nieuwe arbeidskrachten, meer fiscaalvriendelijke overuren, waaronder nog extra uren voor de wegenbouwers, en de mogelijkheid om per dag gedurende 9,5 uren te werken in plaats van 9 uren nu”.