HoGent plaatst extra camera's in sporthal naar aanleiding van voyeurschandaal

13 maart 2018

14u42

Bron: Belga 8 De HoGent gaat de camerabewaking "op bepaalde strategische plaatsen" versterken nadat er vrouwen gefilmd werden in de kleedruimtes van het sportcomplex. "We zetten alles in op de veiligheid en privacy van de mensen die bij ons komen sporten", zegt woordvoerder Johan Persyn.

Om te vermijden dat andere voyeurs het sportcomplex zullen viseren, sleutelt de Hogeschool Gent aan de camerabewaking van het centrum. Onder andere worden er meer camera's geplaatst. "We zetten alles in op de veiligheid en privacy van de mensen die bij ons komen sporten. We gaan kijken om op bepaalde strategische plaatsen de camerabewaking te versterken. Uiteraard niet in douche, kleed- of toiletruimtes, maar op andere plaatsen kunnen we nog extra camera's bevestigen," aldus Persyn.

De school vraagt sportclubs verder om verdachte zaken te signaleren. "De alertheid die nu gekweekt is, willen we in stand houden. Met een affiche doen we een oproep om, als er iets vreemd is of niet door de beugel kan, het te melden aan de mensen van HoGent."

De 41-jarige man uit Gent die opgepakt werd naar aanleiding van de zaak, heeft inmiddels bekend. Hij was jeugdcoach in een gevechtssportclub in de zaal van HoGent.