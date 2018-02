Hoge straffen geëist in kasteelmoord: gaat dokter André Gyselbrecht 30 jaar de cel in? SPS & FT

23 februari 2018

11u16

Bron: Eigen berichtgeving & Belga 0 Het Openbaar Ministerie heeft op het proces rond de moord op Stijn Saelens 30 jaar gevangenisstraf gevorderd voor André Gyselbrecht, 26 jaar voor Pierre Serry (die als tussenpersoon fungeerde) en 28 jaar voor Evert De Clercq, die een huurmoordenaar ronselde. Voor Roy Larmit, die een handje hielp bij het begraven van Saelens' lichaam, is 24 jaar geëist.

Het Openbaar Ministerie kent geen genade en wil André Gyselbrecht voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens graag dertig jaar de cel in. Het sprak van "pure liquidatie". "De maatschappij moet maximaal beschermd worden", motiveerde het nog zijn beslissing. Het zag geen reden om verzachtende omstandigheden in te roepen. Was de zaak nog voor het hof van assisen verschenen, dan zou de dokter uit Ruiselede zelfs levenslang geriskeerd hebben.

De aanklager trok ook gisteren al stevig van leer tegen de hoofdverdachte. “Eindelijk staan we hier, maar we hadden hier al veel eerder kunnen staan", zei procureur Céline D'havé. Het OM hekelt dat Gyselbrecht vijf jaar lang de feiten ontkende. “Niets of niemand werd ontzien door Gyselbrecht en door sommige van zijn medeverdachten."

Dat beeld werd ook geschetst door de familie van zijn echtgenote. Daar waar Gyselbrecht neergezet als een autoritair iemand, die altijd de controle wil houden. "Zijn eigen schoonmoeder had zelfs al eens klacht neergelegd voor belaging", zei de procureur daarover. Ook een banale ruzie met een vriendin van zijn dochter Elisabeth kwam aan bod. "Als ze nog een keer zegt dat mijn dochter een leugenaar is, dan maak ik haar kapot", zou Gyselbrecht toen gezegd hebben. De psychiater die werd opgevoerd, schetste een gelijkaardig beeld van de beklaagde, als iemand met "een groot ego, die vooral bezig is met zijn imago". De dokter stond bij zijn vrouw, zijn kinderen en patiënten wél goed aangeschreven.

Voorts beklemtoonde de procureur nog dat Gyselbrecht helemaal geen spijt heeft van zijn daden. "Zijn houding na de feiten is even berekend als ervoor. Hij hangt het slachtoffer uit."

Foefelaar

Voor Pierre Serry (67), de tussenpersoon die in 2016 bekende dat Gyselbrecht hem de opdracht gaf om zijn schoonzoon een kopje kleiner te maken, zag het OM wél verzachtende omstandigheden zoals "de aanhoudende druk van Gyselbrecht". "Al heeft hij wel actief meegeholpen met het vermoorden van Stijn Saelens", zo luidde het nog. "Uit het moraliteitsonderzoek, waaraan Serry niet wilde meehelpen, is gebleken dat hij bereid was iedereen te helpen, maar ook dat hij o zo onbetrouwbaar is", aldus procureur D'havé. "Hij is een geboren foefelaar." Serry zit intussen enkele andere straffen uit, waaronder zes jaar voor cocaïnesmokkel." De man houdt zijn onschuld nu nog altijd staande, "ondanks de getuigen en de gegevens".

Vijftien jaar TBS

Bovenop de gevangenisstraffen wordt voor de vier beklaagden - Gyselbrecht, Serry, De Clercq en Larmit - nog eens vijftien jaar terbeschikkingstelling geëist. Dat zou betekenen dat de strafuitvoeringsrechtbank hen na hun gevangenisstraf nog vijftien jaar kan blijven opvolgen.

Straks volgen de pleidooien van de verdediging. De afloop van het proces is eind volgende week voorzien.