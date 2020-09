Exclusief voor abonnees Hoge Raad voor Justitie beslist nog deze week over onderzoek naar zaak-Chovanec: “We voelden de spanning stijgen” Jeffrey Dujardin

03 september 2020

06u00 0 De Hoge Raad voor de Justitie zal nog deze week beslissen of hij al dan niet een onderzoek start naar het gerechtelijk onderzoek over de dood van Jozef Chovanec (38). Dat externe controleorgaan voor het gerecht heeft intussen al informatie opgevraagd. “We voelden de spanning de afgelopen dagen stijgen.”

Uit onderzoek van deze krant bleek dat het parket al vanaf dag één op de hoogte was van de camerabeelden en de feiten die zich in de politiecel van Charleroi afspeelden. In de nacht van 23 op 24 februari 2018 werd de Slovaak Jozef Chovanec er hardhandig aangepakt door agenten, hij stierf drie dagen later. Of het parket en de onderzoeksrechter in dit dossier correct gehandeld hebben, is een zaak voor de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). Dat externe orgaan controleert de werking van justitie.

We voelden de afgelopen dagen de spanning stijgen. Dus hebben we beslist om alvast informatie op te vragen Christian Denoyelle, voorzitter van de HRJ

“Vanuit de media en de politiek klonk het de afgelopen week dat wij al een onderzoek gestart waren, maar dat klopt niet”, zegt Christian Denoyelle, voorzitter van de HRJ. De Raad heeft vorige week wel al informatie opgevraagd rond het onderzoek. “We voelden de afgelopen dagen de spanning stijgen”, zegt Denoyelle. “Dus hebben we beslist om alvast informatie op te vragen. Op basis daarvan kan de Advies- en Onderzoekscommissie, het onafhankelijke orgaan dat verantwoordelijk is voor de externe controle op de rechterlijke macht, bekijken wat we gaan doen en hoe we daarmee zullen omgaan.”

