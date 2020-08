Hoge Raad Justitie vraagt info op over verloop gerechtelijk onderzoek naar overlijden Chovanec HLA

24 augustus 2020

13u37

Bron: Belga 0 De Hoge Raad voor de Justitie heeft maandag informatie opgevraagd over het verloop van het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec, dat een dag na de omstreden interventie van politieagenten in de luchthaven van Charleroi in 2018 werd uitgevoerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

"Op basis van de ontvangen inlichtingen zal de Verenigde advies- en onderzoekscommissie beslissen hoe ze verder met dit dossier zal omgaan", klinkt het nog.

Woensdag komen ook de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken samen om zich te buigen over de dood van Chovanec. Dat meldt voorzitster Kristien Van Vaerenbergh van de commissie Justitie maandag op Twitter. Op de agenda van de gemeenschappelijke vergadering, die om 10.15 uur aanvangt, staat een gedachtewisseling met ministers Koen Geens (Justitie, CD&V) en Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken, CD&V).



De Slovaak Jozef Chovanec stierf in 2018 in het ziekenhuis enkele dagen na een interventie op de luchthaven van Charleroi. Vijf agenten hadden de man in zijn cel in bedwang proberen te houden en een agente maakte daarbij een Hitlergroet, zo was te zien op beelden die vorige week waren vrijgegeven door Het Laatste Nieuws. Twee topmannen van de politie hebben naar aanleiding van het incident reeds een stap opzij gezet.

Lees ook:

Ook baas luchtvaartpolitie moet stap opzijzetten na dood Jozef Chovanec: hij wist het, of had het toch moéten weten (+)

Vader van Jozef Chovanec (38) reageert op overlijden van zijn zoon: “Zo behandel je zelfs geen dieren”