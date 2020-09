Hoge Raad Justitie opent bijzonder onderzoek naar verloop gerechtelijke procedure zaak-Chovanec HLA

03 september 2020

17u38

Bron: Belga 2 De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), dat de werking van justitie controleert, opent een bijzonder onderzoek naar het verloop van de gerechtelijke procedure in de zaak-Chovanec. Dat bevestigt de HRJ donderdag.

Het is voor het eerst dat de HRJ een bijzonder onderzoek voert in een zaak die nog niet afgesloten is. Tijdens een ‘bijzonder onderzoek’ wordt nagegaan of het gerechtelijk apparaat goed heeft gefunctioneerd. Indien uit het onderzoek blijkt dat bepaalde zaken beter hadden gekund, kan de HRJ voorstellen formuleren om het gerechtelijk apparaat te optimaliseren.

Vorig jaar nog kwam de HRJ tussen in de zaak rond de moordenaar van Julie Van Espen, nadat het dossier al afgerond werd. Daar oordeelde de Raad dat er verschillende onregelmatigheden gebeurd waren in het gerechtelijk onderzoek.