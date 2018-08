Hoge opbrengstverliezen in aardappelsector door hitteperiode TTR

10 augustus 2018

16u20

Bron: Belga 0 De opbrengstverliezen bij de vroege aardappelen lopen hoog op omwille van de uitzonderlijke weersomstandigheden. Er is sprake van verliezen van 30 tot 70 procent, zo blijkt vandaag na afloop van een overleg tussen de landbouworganisaties en de sector van de aardappelhandel en -verwerking.

Enerzijds zorgde het zeer natte voorjaar voor een latere plantdatum. De droogte- en hitteperiode die daarop volgde zorgde voor "belangrijke en niet te voorziene opbrengstdervingen en mogelijke kwaliteitsverliezen", klinkt het in een persbericht van Agrofront (Boerenbond, ABS en het Waalse FWA) en sectororganisatie Belgapom. Omdat de boeren hun velden niet meer mochten besproeien, konden ze bovendien de schade niet beperken.

"Bij de vroege aardappelen lopen de opbrengstverliezen hoog op met een ondermaatse sortering, wat resulteert in kleinere knollen", klinkt het. De aardappelsector erkent het probleem en stelt de kwaliteitseisen daarom bij.

"De verschillen voor vroege aardappelen zijn heel groot onderling", verduidelijkt Guy Vandepoel van Boerenbond. Het verlies is afhankelijk van het perceel, plantdatum, neerslag en aardappelsoort. "Er zijn verliezen van 30 tot 70 procent (kg)", zegt Vandepoel.

Bewaaraardappelen

Voor de bewaaraardappelen is de situatie nog onduidelijk. Het is afwachten wat de recente regelval opgeleverd heeft. Die regen maakt hergroei nog mogelijk, maar ook hier zijn aanzienlijke verliezen mogelijk. Bovendien is de kwaliteit nog onduidelijk: de boeren vrezen immers 'doorwas', waarbij nieuwe knollen groeien op de aardappel. Ook hier hangt veel af van de regio, variëteit en dies meer.

Landbouworganisaties en aardappelsector zullen de situatie van de bewaaraardappelen in de tweede helft van september analyseren bij een nieuw gezamenlijk overleg.

Regeling

Beide zijden erkennen dat de extreme weersomstandigheden niet te voorzien en uitzonderlijk zijn. Belgapom roept de leden daarom op in overleg te gaan met telers die hun contractverplichtingen niet kunnen nakomen. Maar door de grote verschillen is een uniforme regeling niet mogelijk. "Wel wordt gestreefd naar een duurzame oplossing waarbij met de belangen van beide partijen rekening wordt gehouden."

In een aparte mededeling voegt ABS, het Algemeen Boerensyndicaat, toe dat het zal nagaan of de gemaakte afspraken nageleefd zullen worden. "We zullen niet aarzelen om de afnemers rechtstreeks aan te spreken om tot aanvaardbare oplossingen te komen."

Op de langere termijn moet er tot slot een globale aanpak komen. Hier is de ketenorganisatie met alle spelers belangrijk die in november opgericht zal worden.