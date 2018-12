Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor risico's van arseen in babyvoeding SVM

17 december 2018

13u40

Bron: Belga 0 De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft gewezen op de risico's van arseen in babyvoeding. Vooral rijstproducten bevatten een hoge concentratie aan arseen. Tegelijk stelt de HGR dat er nog veel onzekerheid blijft over het effect van arseen op jonge kinderen, door een gebrek aan onderzoek. De huidige kennis over de effecten van arseen in voeding zijn louter gebaseerd op bevindingen bij volwassenen. Hun risicogrens is niet te vergelijken met die van kinderen.

"Kinderen zitten meteen in die risicozone en zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van aandoeningen", stelt UGent-professor Tom Van de Wiele. "Daarom is er nog meer nood aan studies en adviezen.” Een van de grootste bronnen van arseen is rijst, en daarom deed de HGR vooral aanbevelingen over het gebruik van rijstproducten voor baby's en peuters.

De HGR beveelt voor baby's een evenwichtige voeding aan waarbij zetmeelbronnen niet enkel vervangen worden door vaste voedingsmiddelen op basis van rijst. Wanneer rijst gekookt wordt, gebeurt dat best in een zes keer zo grote hoeveelheid water. Borstvoeding, koemelk of flesvoeding worden best niet vervangen door rijstdranken. Borstvoeding blijft het product met de laagste concentratie arseen.

Snacks op basis van rijst worden best ook niet te regelmatig meegegeven aan kinderen. Bij een baby van 1 jaar neemt de arseenconcentratie in het lichaam met 23 procent toe als die per dag twee koekjes op basis van rijst eet. Zwangere vrouwen krijgen ook de raad om de consumptie van rijst en algen te beperken.