Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor psychosociale impact coronavirus MDG

21 mei 2020

14u22

Bron: Belga 0 De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt voor de langetermijngevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid, niet alleen door infectie maar ook door stress, frustratie en isolatie als gevolg van quarantaine. De HGR heeft een advies opgesteld over de middelen om die psychische problemen op de middellange en lange termijn aan te pakken.

De maatregelen om de sociale contacten te beperken, zijn van invloed op het welzijn van de volledige bevolking. Zo stelde de raad een toename vast bij onder meer vrouwen met jonge kinderen, migranten, personen met vooraf bestaande psychiatrische problemen en adolescenten. Dat leidt ook tot een verhoging van huiselijk geweld, kindermishandeling, exploitatie van kinderen en verwaarlozing.

De HGR adviseert daarom om over de hele duur van de pandemie rekening te houden met de psychosociale aspecten. "Dat is niet alleen belangrijk om de geestelijke gezondheidsproblemen bij de bevolking te beperken, maar ook om een betere opvolging van de richtlijnen te bevorderen", klinkt het.

Versterken individuele en collectieve veerkracht

Zo moet er volgens de raad worden ingezet op het versterken van de individuele en collectieve veerkracht. Ook moet er laagdrempelige zorg worden aangeboden en moet psychosociale ondersteuning ook na de pandemie beschikbaar blijven. Bovendien moet er werk worden gemaakt van een doordacht en gefaseerd rouwverwerkingstraject voor familieleden van overledenen. De zorgsector verdient eveneens bijzondere aandacht, ook na de crisis, klinkt het.

Steun aan de programma’s voor werkhervatting en opleiding is essentieel. Hoge Gezondheidsraad (HGR)

Op lange termijn moet er rekening worden gehouden met uitvallen. "Niet alleen als gevolg van besmettingen met het virus, maar ook van extra werkdruk, isolement, gebrek aan werk- of financiële zekerheid", klinkt het. De werkhervatting en de werkgelegenheid in het algemeen zijn belangrijk om mentale en andere gezondheidsproblemen te voorkomen, maar ook om de samenleving als geheel weer op de rails te krijgen, aldus de HGR. "Steun aan de programma's voor werkhervatting en opleiding is dan ook essentieel."

