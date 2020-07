Hoge Gezondheidsraad: “Maak mondmaskers in winkels verplicht” Redactie

09 juli 2020

08u48

Bron: Persbericht, De Morgen 208 De gezaghebbende Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om het dragen van een mondmasker in winkels te verplichten. Momenteel is maskerdracht in een winkel aangeraden, maar niet verplicht.



“Gezien de wetenschappelijke gegevens betreffende het nut van het dragen van een masker en de noodsituatie inzake de volksgezondheid beveelt het College van de Hoge Gezondheidsraad aan het dragen van een masker verplicht te stellen in winkels.” Dat laat de Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, weten in een persbericht. “Dit om de bescherming van klanten en verkopers te verbeteren.”

De verplichting tot het dragen van een mondmasker in winkels zorgt al ruime tijd voor discussie in België. Verschillende experts dringen er bij de overheid op aan om zulke maskers verplicht te maken in winkels. Ondanks dat ze sterk aanbevolen zijn, dragen veel Belgen ze niet. “Een belangrijk deel van onze bevolking loopt een hoog risico op zware ziekte, invaliditeit of overlijden na het virus opgelopen te hebben”, haalt de Raad aan als reden voor haar advies. “Bovendien is het eveneens aangewezen de bevolking te beschermen tegen het soms onaangepast gedrag van sommige personen die weinig bekommerd zijn om hun eigen bescherming en die van anderen.”

De Raad wijst erop dat het dragen van een mondmasker niet heiligmakend is. “Het mag niet leiden tot een loslaten van de andere complementaire nuttige maatregelen”, klinkt het.

