Hof Van Cleve opnieuw beste Belgische restaurant volgens Foodtaster ADN

31 oktober 2018

18u32

Bron: Belga 1 Het Hof van Cleve van Peter Goossens blijft ook in een nieuwe rangschikking van de digitale restaurantgids Foodtaster.be het beste Belgische restaurant. Dat meldt de site vanavond. Op twee en drie volgen respectievelijk The Jane in Antwerpen en Sea Grill, in het centrum van Brussel.

Bartholomeus in Heist, en La Source in Lanaken vervolledigen de top vijf. Volgens Foodtaster hebben Bartholomeus en La Source het meeste groeipotentieel.



In de top-40 die de site vorig jaar publiceerde, was Hof van Cleve ook al de nummer 1, toen gevolgd door Bon Bon van Christophe Hardiquest (Sint-Pieters-Woluwe) op 2 en Bartholomeus op 3. Bon Bon prijkt dit jaar op de zesde plaats.



Foodtaster.be bestaat sinds 2014, en werd opgericht door maître sommelier François Huysmans. De site zegt volledig onafhankelijk te werken en bijna 10.000 bezoekers per maand over de vloer te krijgen.