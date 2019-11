Hof van Cassatie ziet geen reden om veroordeling van moordende IS-strijder te verbreken Redactie

12 november 2019

15u15

Bron: Belga 0 Het Hof van Cassatie heeft vandaag het cassatieberoep verworpen dat IS-strijder Hakim Elouassaki had ingesteld tegen zijn veroordeling door het Antwerpse hof van beroep. De Vilvoordse jihadist was in juni veroordeeld tot 28 jaar cel voor een moord die hij in Syrië gepleegd heeft. Hij werd ook 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank én verloor zijn Belgische nationaliteit. De man had een gegijzelde sjiiet een kogel door het hoofd gejaagd, omdat zijn familie het gevraagde losgeld niet kon betalen.

Hakim Elouassaki was lid van Sharia4Belgium en trok in 2012 naar Syrië, waar hij zich aansloot bij Majlis Shura Al Mujahidin. Die terroristische groepering hield zich onder meer bezig met het gijzelen van "ongelovigen" en het eisen van losgeld. Op 14 januari 2013 belde Elouassaki naar zijn vriendin in België met de boodschap dat hij een sjiiet geëxecuteerd had, omdat diens broer onvoldoende losgeld betaald had.

Nadat Elouassaki bij gevechten een granaatscherf in het hoofd had gekregen, keerde hij op 3 april 2013 terug naar België. Hij werd aangehouden en legde gedetailleerde bekentenissen af. Zijn advocaten betwijfelden of hij wel wist wat hij toen allemaal aan het vertellen was, gelet op zijn mentale toestand. Het Antwerpse hof van beroep beval tot tweemaal toe een inobservatiestelling maar die werd nooit helemaal voltooid. Op basis van de gegevens uit het strafdossier besloot het hof uiteindelijk dat Elouassaki toerekeningsvatbaar was en veroordeelde hem tot 28 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling.

"Door eerst een inobservatiestelling te bevelen en later zonder een verslag daarvan te oordelen dat hij toerekeningsvatbaar is, spreekt het hof van beroep zichzelf tegen", klonk het bij de verdediging. "Zonder die inobservatiestelling zijn onze rechten van verdediging geschonden.” Het Hof van Cassatie was het met die stelling niet eens en verwierp het cassatieberoep.